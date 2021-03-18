«Салават» прибил не только провал лидеров, «Локомотив» приручил ЦСКА. Что происходит в КХЛ

После первых матчей полуфиналов конференций в плей-офф КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.
Теперь ЦСКА понял разницу между «Спартаком» и «Локомотивом». «Армейцы» сделают выводы, но будет ли толк?
«Локомотив» провёл шикарный матч в Москве. Шикарный — с точки зрения самоотдачи хоккеистов, выбранного плана на игру и выполнения задания. Ярославцы не стали соревноваться с ЦСКА в вертикальном хоккее, постарались насытить среднюю зону, зацементировать свой периметр, а впереди выбрали позиционную модель нападения. «Локомотив» не спешил расставаться с контролем, заставляя соперника много работать без шайбы. До поры до времени это не приводило к опасным моментам у ворот Ларса Юханссона, зато лишало ЦСКА любимой возможности наращивать давление по ходу матча, приручало фирменную мощь и агрессию подопечных Игоря Никитина. «Армейцы» атаковали чуть острее, но они не могли по-настоящему осадить владения Паскуале и дождаться ошибок соперника, ведь на каждый выпад ЦСКА «Локомотив» отвечал затяжным владением.
Такая тактика дала слабину только один раз — в начале второго периода. Только тогда ЦСКА удалось применить наложение, надолго запереть «Локомотив» в зоне, а затем ещё и получить большинство. Но ярославцы выстояли благодаря тайм-ауту Андрея Скабелки и оставшейся компактной, несмотря на усталость, обороне, а затем достаточно легко вернулись к базовым настройкам на этот поединок. Вчера «железнодорожники» одержали отличную тактическую победу, проявив умное терпение — не откатывались, не разрежали намеренно среднюю зону, не отбрасывались, а оборонялись, как ни странно звучит, с помощью позиционных атак. Но такая модель очень энергозатратна (попробуйте-ка не давать ЦСКА чистый лёд 60 минут игры!), и поэтому нужно отметить великолепную «физику» «Локомотива». Кирилл Легчаков, тренер по физподготовке ярославцев и давний соратник Скабелки, проделал отличную работу. Хотя, конечно, мы ещё посмотрим на «железнодорожников» на дистанции этой серии.
Наставник ЦСКА Игорь Никитин после матча отметил, что его команда заняла выжидательную позицию, не заставила «Локомотив» ошибаться и из-за этого проиграла. Всё так: «армейцы» были недостаточно агрессивны и напористы. Они играли на тех же скоростях и с тем же уровнем дозированного давления, что и против «Спартака», но ярославцы — гораздо более системная и мастеровитая команда, чем красно-белые. Разумеется, Игорь Никитин это понимал, однако не смог подготовить своих подопечных должным образом к старту полуфинала. Мнимое преимущество ЦСКА в объёме катания и контроле шайбы (в цифровом отображении оказавшееся ничтожным) ничего не дало «армейцам», так что в следующей матче, убеждён, мы увидим совсем другой московский клуб. Он будет быстрее, мощнее, агрессивнее и постарается с первых же минут установить контроль над шайбой в чужой зоне. Но вопрос в том, позволит ли это сделать ЦСКА «Локомотив»? Всё-таки «выжидательная позиция» «армейцев» в первой встрече — это не только упущение хозяев площадки, но и прекрасная разрушительная работа гостей.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
«Салават» оказался не готов к старту «зелёного дерби». Как такое возможно?
«Салават Юлаев» провёл очень плохой матч в Казани. По непонятным причинам команда Томи Лямся оказалась ни тактически, ни ментально не готова к битве с принципиальным соперником, плюс матч провалили уфимские финны, что окончательно прибило «юлаевцев».
Самое интересное заключается в том, что «Ак Барс» на первый период тоже не вышел с какой-то запредельной уверенностью в собственных силах и с ходу не включил сумасшедшие скорости и прессинг. Нет, половину отрезка на площадке шла равная борьба за инициативу, а игроки обеих команд пытались справиться с волнением, но всё равно было очень много сумбурных действий. Если бы первым забил «Салават», игра могла пойти совершенно по-другому сценарию. Но шайбу забросили казанцы, причём сделали это на второй минуте большинства, которое «Ак Барс» разыгрывал ужасно. Подопечные Квартальнова не могли закрепиться в зоне, а однажды упустили выход «2 в 1» к воротам Тимура Билялова — Хохряков не забил. А вот в ответ хозяева уже забили очень простой гол (бросок от синей и подправление на пятачке — что может быть проще?), и только с этого момента у «Ак Барса» всё пошло-поехало.
А вот «Салават» от стартового мандража почему-то так и не отошёл. Только он с течением игры трансформировался в какую-то странную общую вялость и апатию. Уфимцы ведь в этой встрече проиграли не только из-за плохого настроения лидеров и грубых индивидуальных ошибок. У «юлаевцев» пропала системность, которую я нахваливал после серии с «Трактором», плюс «Салават» разгромно уступил сопернику на точке вбрасывания (13-30), проиграл в силовых приёмах (6-10) и количестве блокированных бросков (9-14). В третьем периоде, конечно, уфимцы немного встрепенулись, но было уже и поздно, да и «Ак Барс» ослабил хватку.
Другими словами — казанцы как будто больше хотели выиграть в этом матче. По крайней мере, для победы игроки «Ак Барса» точно сделали больше, чем соперники. Хоккеисты «Салавата», возможно, где-то перегорели, не смогли получить вовремя нужный импульс, а затем уже прекратили бороться.
На второй матч в Казани, конечно, должен выйти другой «Салават», но я бы не стал проводить параллели с первым раундом, где уфимцы тоже испытали проблемы на старте серии с «Трактором». Тогда в повторном домашнем поединке с челябинцами у «Салавата» был простой и понятный рецепт успеха — продолжать давить и нагнетать, пока оборона соперника не треснет.
Сейчас это не прокатит. Во-первых, второй матч тоже в гостях, во-вторых, «Ак Барс» — это совсем не «Трактор». Поэтому Томи Лямся придётся крепко подумать над тем, как снова завести своих лидеров и взять важнейшую гостевую игру.
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