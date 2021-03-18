«Салават» прибил не только провал лидеров, «Локомотив» приручил ЦСКА. Что происходит в КХЛ

После первых матчей полуфиналов конференций в плей-офф КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

Теперь ЦСКА понял разницу между «Спартаком» и «Локомотивом». «Армейцы» сделают выводы, но будет ли толк?

«Локомотив» провёл шикарный матч в Москве. Шикарный — с точки зрения самоотдачи хоккеистов, выбранного плана на игру и выполнения задания. Ярославцы не стали соревноваться с ЦСКА в вертикальном хоккее, постарались насытить среднюю зону, зацементировать свой периметр, а впереди выбрали позиционную модель нападения. «Локомотив» не спешил расставаться с контролем, заставляя соперника много работать без шайбы. До поры до времени это не приводило к опасным моментам у ворот Ларса Юханссона, зато лишало ЦСКА любимой возможности наращивать давление по ходу матча, приручало фирменную мощь и агрессию подопечных Игоря Никитина. «Армейцы» атаковали чуть острее, но они не могли по-настоящему осадить владения Паскуале и дождаться ошибок соперника, ведь на каждый выпад ЦСКА «Локомотив» отвечал затяжным владением.

Такая тактика дала слабину только один раз — в начале второго периода. Только тогда ЦСКА удалось применить наложение, надолго запереть «Локомотив» в зоне, а затем ещё и получить большинство. Но ярославцы выстояли благодаря тайм-ауту Андрея Скабелки и оставшейся компактной, несмотря на усталость, обороне, а затем достаточно легко вернулись к базовым настройкам на этот поединок. Вчера «железнодорожники» одержали отличную тактическую победу, проявив умное терпение — не откатывались, не разрежали намеренно среднюю зону, не отбрасывались, а оборонялись, как ни странно звучит, с помощью позиционных атак. Но такая модель очень энергозатратна (попробуйте-ка не давать ЦСКА чистый лёд 60 минут игры!), и поэтому нужно отметить великолепную «физику» «Локомотива». Кирилл Легчаков, тренер по физподготовке ярославцев и давний соратник Скабелки, проделал отличную работу. Хотя, конечно, мы ещё посмотрим на «железнодорожников» на дистанции этой серии.

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Наставник ЦСКА Игорь Никитин после матча отметил, что его команда заняла выжидательную позицию, не заставила «Локомотив» ошибаться и из-за этого проиграла. Всё так: «армейцы» были недостаточно агрессивны и напористы. Они играли на тех же скоростях и с тем же уровнем дозированного давления, что и против «Спартака», но ярославцы — гораздо более системная и мастеровитая команда, чем красно-белые. Разумеется, Игорь Никитин это понимал, однако не смог подготовить своих подопечных должным образом к старту полуфинала. Мнимое преимущество ЦСКА в объёме катания и контроле шайбы (в цифровом отображении оказавшееся ничтожным) ничего не дало «армейцам», так что в следующей матче, убеждён, мы увидим совсем другой московский клуб. Он будет быстрее, мощнее, агрессивнее и постарается с первых же минут установить контроль над шайбой в чужой зоне. Но вопрос в том, позволит ли это сделать ЦСКА «Локомотив»? Всё-таки «выжидательная позиция» «армейцев» в первой встрече — это не только упущение хозяев площадки, но и прекрасная разрушительная работа гостей.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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«Салават» оказался не готов к старту «зелёного дерби». Как такое возможно?

«Салават Юлаев» провёл очень плохой матч в Казани. По непонятным причинам команда Томи Лямся оказалась ни тактически, ни ментально не готова к битве с принципиальным соперником, плюс матч провалили уфимские финны, что окончательно прибило «юлаевцев».

Самое интересное заключается в том, что «Ак Барс» на первый период тоже не вышел с какой-то запредельной уверенностью в собственных силах и с ходу не включил сумасшедшие скорости и прессинг. Нет, половину отрезка на площадке шла равная борьба за инициативу, а игроки обеих команд пытались справиться с волнением, но всё равно было очень много сумбурных действий. Если бы первым забил «Салават», игра могла пойти совершенно по-другому сценарию. Но шайбу забросили казанцы, причём сделали это на второй минуте большинства, которое «Ак Барс» разыгрывал ужасно. Подопечные Квартальнова не могли закрепиться в зоне, а однажды упустили выход «2 в 1» к воротам Тимура Билялова — Хохряков не забил. А вот в ответ хозяева уже забили очень простой гол (бросок от синей и подправление на пятачке — что может быть проще?), и только с этого момента у «Ак Барса» всё пошло-поехало.

«Ак Барс» забил четыре и быстро смял «Салават». Уфе нужно брать второй матч У юлаевцев слабо сыграло финское звено лидеров, а Метсолу заменили по ходу встречи.

А вот «Салават» от стартового мандража почему-то так и не отошёл. Только он с течением игры трансформировался в какую-то странную общую вялость и апатию. Уфимцы ведь в этой встрече проиграли не только из-за плохого настроения лидеров и грубых индивидуальных ошибок. У «юлаевцев» пропала системность, которую я нахваливал после серии с «Трактором», плюс «Салават» разгромно уступил сопернику на точке вбрасывания (13-30), проиграл в силовых приёмах (6-10) и количестве блокированных бросков (9-14). В третьем периоде, конечно, уфимцы немного встрепенулись, но было уже и поздно, да и «Ак Барс» ослабил хватку.

Другими словами — казанцы как будто больше хотели выиграть в этом матче. По крайней мере, для победы игроки «Ак Барса» точно сделали больше, чем соперники. Хоккеисты «Салавата», возможно, где-то перегорели, не смогли получить вовремя нужный импульс, а затем уже прекратили бороться.

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На второй матч в Казани, конечно, должен выйти другой «Салават», но я бы не стал проводить параллели с первым раундом, где уфимцы тоже испытали проблемы на старте серии с «Трактором». Тогда в повторном домашнем поединке с челябинцами у «Салавата» был простой и понятный рецепт успеха — продолжать давить и нагнетать, пока оборона соперника не треснет.

Сейчас это не прокатит. Во-первых, второй матч тоже в гостях, во-вторых, «Ак Барс» — это совсем не «Трактор». Поэтому Томи Лямся придётся крепко подумать над тем, как снова завести своих лидеров и взять важнейшую гостевую игру.