Гилмор: «Локомотив» не удивил, а ЦСКА уверен в своей системе

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился ожиданиями от второго матча серии с ярославским «Локомотивом» (0-1).



«Настроение в команде в порядке: мы уверены в нашей системе, в том, как мы должны действовать.



Мы смотрим вперёд и ждем начала следующего матча. Во встрече нужно придерживаться нашей системы все шестьдесят минут, играть собранно, чтобы достичь результата, который нам нужен.



«Локомотив» не удивил — мы готовились к такой игре, которая получилась в первом матче, готовы и к сегодняшней встрече», — приводит слова Гилмора официальный сайт «армейской» команды.

Напомним, в первом матче победу одержал «Локомотив» (2:0). Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Счёт в серии — 1-0 в пользу ярославцев.