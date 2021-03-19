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Гилмор: «Локомотив» не удивил, а ЦСКА уверен в своей системе

Гилмор: «Локомотив» не удивил, а ЦСКА уверен в своей системе
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Джон Гилмор поделился ожиданиями от второго матча серии с ярославским «Локомотивом» (0-1).

«Настроение в команде в порядке: мы уверены в нашей системе, в том, как мы должны действовать.

Мы смотрим вперёд и ждем начала следующего матча. Во встрече нужно придерживаться нашей системы все шестьдесят минут, играть собранно, чтобы достичь результата, который нам нужен.

«Локомотив» не удивил — мы готовились к такой игре, которая получилась в первом матче, готовы и к сегодняшней встрече», — приводит слова Гилмора официальный сайт «армейской» команды.

Напомним, в первом матче победу одержал «Локомотив» (2:0). Голкипер ярославцев Эдди Паскуале оформил шат-аут, отразив все 25 бросков. Счёт в серии — 1-0 в пользу ярославцев.

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и вышел вперёд в серии
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