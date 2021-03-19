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«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Жарков применил неудачный силовой. Он покинул лёд в крови с помощью партнёров

Жарков применил неудачный силовой. Он покинул лёд в крови с помощью партнёров
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» в Казани принимает уфимский «Салават Юлаев» (0:0, идёт первый период).

На 5-й минуте встречи после потери Джеффа Плэтта нападающий уфимцев Владимир Жарков применил силовой приём против форварда казанцев Стефана Да Косты. Однако российский хоккеист угодил лицом в шлем французу и, явно потеряв ориентацию в пространстве, рухнул на лёд. Пролежав и попытавшись некоторое время прийти в себя, Жарков приподнялся, окропив форму кровью. Нападающий «Салавата» смог подняться и покинуть лёд только с помощью партнёров. Он ушёл в раздевалку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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