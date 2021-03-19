Агент Провольнева подтвердил переход защитника в «Аризону»

Защитник «Северстали» Владислав Провольнев подписал контракт с клубом НХЛ «Аризона Койотс», сообщает агент хоккеиста Дэн Мильштейн в Северной Америке на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, согласно которой игрок обороны согласовал условия контракта с «Аризоной».
Напомним, «Чемпионат» сообщал, что Провольнев близок к продолжению карьеры в НХЛ. Контракт Провольнева с череповецким клубом заканчивается 30 апреля 2021 года.
В нынешнем сезоне 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки, в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.
В середине января Владислав получил травму, из-за которой был вынужден пропустить последние матчи регулярки и серию первого раунда плей-офф с московским «Динамо» (1-4).
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