Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии

ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 2-й матч
19 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Гилмор (Шалунов) – 06:32' (5x4)   2:0 Шалунов (Окулов, Мамин) – 08:57' (5x5)   3:0 Светлаков (Телегин, Робинсон) – 30:04' (5x5)   3:1 Коршков (Осипов, Иванов) – 50:29' (5x5)   4:1 Блажиевский (Андронов, Карнаухов) – 57:25' (en)

На 7-й минуте Джон Гилмор, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 9-й минуте Максим Шалунов увеличил преимущество «армейцев». На 31-й минуте Андрей Светлаков, убежав в контратаку в меньшинстве, забросил курьёзную шайбу, доведя разрыв до трёх голов. В середине третьего периода после наброса Максима Осипова Егор Коршков в одно касание переправил шайбу за спину Ларса Юханссона. На 58-й минуте Артём Блажиевский установил окончательный счёт матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 1-1. Третья встреча пройдёт в Ярославле 21 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021