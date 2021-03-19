ЦСКА крупно обыграл «Локомотив» и сравнял счёт в серии

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина московский ЦСКА обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Игоря Никитина.
На 7-й минуте Джон Гилмор, реализовав численное большинство, вывел ЦСКА вперёд. На 9-й минуте Максим Шалунов увеличил преимущество «армейцев». На 31-й минуте Андрей Светлаков, убежав в контратаку в меньшинстве, забросил курьёзную шайбу, доведя разрыв до трёх голов. В середине третьего периода после наброса Максима Осипова Егор Коршков в одно касание переправил шайбу за спину Ларса Юханссона. На 58-й минуте Артём Блажиевский установил окончательный счёт матча.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, ЦСКА сравнял счёт в серии — 1-1. Третья встреча пройдёт в Ярославле 21 марта.
- 19 марта 2021
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