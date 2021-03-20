Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей с более чем одним голом

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» одержал волевую победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1.
Российский нападающий и капитан столичного клуба Александр Овечкин в этом матче оформил дубль. Для хоккеиста это стало 147-м случаем в карьере за океаном, когда он забрасывал более одной шайбы за матч.
По этому показателю Овечкин разделил четвёртое место в лиге с Горди Хоу. Первое место по количеству матчей с более чем одной заброшенной шайбой занимает Уэйн Гретцки — на его счету 189 таких игр. На втором месте Брэтт Халл — 158 игр, на третьем — Марио Лемье со 154 матчами.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 44 очка в 30 встречах и одержав седьмую победу кряду, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (28) – на шестом месте.
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