Овечкин: мы должны проявлять характер, даже когда нет важных ребят
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Я думаю, что команда понимает — мы должны проявлять характер, даже когда нет важных ребят. Даже если мы не ведём в счёте и ничего не забили, как сейчас с «Рейнджерс», мы не опускаем руки и бьёмся до конца. Мы держим в уме, что это короткий чемпионат и нужно набирать очки, которые имеют выше цену. Мы идём в атаку, бросаем и ищем возможности, чтобы забить.
Когда ты уступаешь в счёте, то команда старается что-то изменить. А игра перед воротами — там должен быть удачный отскок или пас. Конечно, ничего нельзя предсказать, но в самые важные моменты матча нужно искать такие моменты», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
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