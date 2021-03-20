Овечкин: мы должны проявлять характер, даже когда нет важных ребят

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Я думаю, что команда понимает — мы должны проявлять характер, даже когда нет важных ребят. Даже если мы не ведём в счёте и ничего не забили, как сейчас с «Рейнджерс», мы не опускаем руки и бьёмся до конца. Мы держим в уме, что это короткий чемпионат и нужно набирать очки, которые имеют выше цену. Мы идём в атаку, бросаем и ищем возможности, чтобы забить.



Когда ты уступаешь в счёте, то команда старается что-то изменить. А игра перед воротами — там должен быть удачный отскок или пас. Конечно, ничего нельзя предсказать, но в самые важные моменты матча нужно искать такие моменты», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.