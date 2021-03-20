Салливан: Малкин очень многое привносит в игру нашей команды

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением о Евгении Малкине, находящемся в списке травмированных игроков клуба.



«Потеря Джино существенна для нас, поскольку он очень многое привносит в игру нашей команды. Но мы рады, что в какой–то момент он вернётся. Это очень вероятно, что Джино вернется. У нас не было возможности пообщаться лично, но я послал ему сообщение, сказав, что мне очень жаль, потому что в последнее время он играл замечательно», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.



Малкин был помещён в список травмированных из-за травмы нижней части тела. Нападающий получил повреждение в матче против «Бостон Брюинз», который прошёл во вторник и закончился поражением «пингвинов» со счётом 1:2.



До матча против «медведей» Евгений набрал 12 (4+8) очков в восьми играх. В понедельник в поединке против «Бостона» он забросил шайбу, отдал передачу и помог «пингвинам» победить со счётом 4:1, набрав своё 1100-е очко в НХЛ (424+676).