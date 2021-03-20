«Авангард» — «Металлург»: Готовец удалён до конца матча за подножку

Во втором матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает магнитогорский «Металлург» (1:1, второй перерыв).

На 34-й минуте нападающий «сталеваров» Андрей Чибисов и защитник «ястребов» Кирилл Готовец побежали к углу площадки, борясь за шайбу. Чибисов оказался чуть впереди. Готовец, пытаясь сыграть корпусом в корпус, уткнулся в нападающего и правым коньком нанёс удар по голени форварда «Магнитки». Хоккеисты упали, а Чибисов неприятно ударился о борт. Ему потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя.

Защитнику «Авангарда» выписали пятиминутный штраф и удаление до конца встречи.

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