Воробьёв: действия Пашнина посмотрим на видео. Хотелось бы, чтобы этого удаления не было

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Авангардом» (1:2 ОТ, 1-1).



«Равная игра, разница была только в большинстве. Почему не получилось реализовать пятиминутное большинство? Такой хоккей. «Авангард» здорово отоборонялся. Понимаете, все команды разбирают друг друга. Сегодня у них получилось реализовать лишнего, у нас нет. Действия Пашнина в овертайме? Надо посмотреть на видео, что там было. Конечно, не хотелось бы, чтобы это удаление было.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Выбор Кошечкина на серию с «Авангардом» — это комбинация фактов. В прошлой серии он пропустил несколько матчей, потому что приболел», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.