Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин обновил клубный рекорд в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой хозяев со счётом 6:1.



В составе победителей дубль оформил Кейси Сизикас. Кроме него, по разу забивали Жан-Габриэль Пажо, Джордан Эберле, Энтони Бовиллье и Джош Бейли. Российский голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до семи матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее не один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».

В нынешнем сезоне дебютант НХЛ принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал семь побед при коэффициенте надёжности 2,08 и проценте отражённых бросков 91,5.