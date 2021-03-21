Антон Худобин установил личный рекорд по шат-аутам в регулярном чемпионате НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
За «Даллас» забил Таннер Керо, Андрей Секера и Тай Делландреа. Российский голкипер Антон Худобин отразил 21 бросок, оформив шат-аут. Худобин провёл первый матч с 11 марта, когда пропустил четыре шайбы после восьми бросков в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Шат-аут стал для него третьим в сезоне, что является его новым личным рекордом по количеству матчей на ноль в одном регулярном чемпионате. Ранее 34-летний голкипер никогда не оформлял больше двух шат-аутов в одной регулярке (2018/2019).
У Худобина новая маска. На ней изображены Добби и герб России
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