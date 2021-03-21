Марченко забросил самую позднюю победную шайбу СКА в основное время в плей-офф КХЛ

В субботу, 20 марта, во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Как сообщает пресс-служба «армейского» клуба, нападающий Кирилл Марченко забросил самую позднюю победную шайбу СКА в основное время в розыгрыше Кубка Гагарина. В матче с «Динамо» он отличился на отметке 57.42, реализовав большинство.

Предыдущее достижение было установлено 8 марта 2019 года в матче «Спартак» — СКА (1:2) и принадлежало Сергею Плотникову, который забросил на семь секунд раньше Кирилла. Если же брать домашние игры плей-офф, то в них самая поздняя победная шайба была заброшена за два дня до достижения Плотникова: во встрече с тем же «Спартаком» отличился Давид Рундблад, а табло зафиксировало время 54.06.