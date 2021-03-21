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Квартальнов стал третьим главным тренером, проведшим 100 матчей в истории плей-офф КХЛ

Квартальнов стал третьим главным тренером, проведшим 100 матчей в истории плей-офф КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимает «Ак Барс». После первого периода гости впереди — 1:0. Счёт в матче открыл Кирилл Петров, отличившийся на 18-й минуте встречи.

Для главного тренера казанской команды Дмитрия Квартальнова эта встреча стала 100-й за карьеру в плей-офф КХЛ. Квартальнов стал третьим главным тренером, проведшим 100 матчей в истории плей-офф КХЛ. Рекорд лиги принадлежит главному тренеру «Спартака» Олегу Знарку (120), на второе месте располагается Зинэтула Билялетдинов (117).

В пятёрку лучших также входят главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв (72) и главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов (69).

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