Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов получил повреждение связок правого голеностопного сустава, сообщает ГорОбзор.ру. Пока неизвестно, сможет ли он продолжить участие в серии плей-офф с «Салаватом Юлаевым».



На последних секундах встречи вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов получил травму в стычке на пятачке ворот казанской команды. Голкипер не смог прижать шайбу, что и привело к серьёзной стычке, в которой один из игроков упал на Билялова. Степень травмы голкипера пока неизвестна, последние секунды встречи в воротах «Ак Барса» доигрывал Адам Рейдеборн. Тем не менее «Салавату» так и не удалось отыграться. Счёт в серии — 3:0 в пользу «Ак Барса».

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