«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Мэттом Роем
Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Мэттом Роем, сообщает в своём «твиттере» журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.
Новое соглашение рассчитано на три года. В среднем хоккеист будет зарабатывать $ 3,15 млн за сезон.
Мэтт Рой был выбран на драфте НХЛ в 2015 году под общим 194-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+2».
Всего Рой провёл за три сезона в составе «Лос-Анджелес Кингз» 119 матчей, набрав 31 (6+25) очков.
В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес Кингз» занимает шестое место в Западном дивизионе НХЛ, имея в активе 30 очков после 29 игр регулярного чемпионата.
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