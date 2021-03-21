«Лос-Анджелес» продлил контракт с защитником Мэттом Роем

Клуб Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» продлил контракт с защитником Мэттом Роем, сообщает в своём «твиттере» журналист Sportsnet Эллиотт Фридман.



Новое соглашение рассчитано на три года. В среднем хоккеист будет зарабатывать $ 3,15 млн за сезон.



Мэтт Рой был выбран на драфте НХЛ в 2015 году под общим 194-м номером. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, набрав 7 (0+7) очков при показателе полезности «+2».



Всего Рой провёл за три сезона в составе «Лос-Анджелес Кингз» 119 матчей, набрав 31 (6+25) очков.

В нынешнем сезоне «Лос-Анджелес Кингз» занимает шестое место в Западном дивизионе НХЛ, имея в активе 30 очков после 29 игр регулярного чемпионата.