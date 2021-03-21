Юнас Юханссон переходит в «Колорадо Эвеланш»

Голкипер Юнас Юханссон присоединился к «Колорадо Эвеланш». Об этом «лавины» объявили на своём официальном сайте.



«Первой реакцией стало то, что я был очень взволнован. Это оказались напряжённые 24 часа для меня, когда я собрался и приехал сюда, но главное — я действительно воодушевлён предстоящей работой с этой организацией. Я просто очень взволнован», — приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.



«Эвеланш» приобрели 25-летнего игрока у «Баффало Сэйбрз» в субботу в обмен на выбор в шестом раунде драфта 2021 года. После объявления сделки Юханссон отправился в Майл-Хай-Сити, чтобы поучаствовать в дополнительной тренировке с командой в воскресенье, прежде чем пройти отбор на матчи против «Аризоны Койотис» в понедельник и вторник.



Напомним, что Юханссон дебютировал в НХЛ 4 февраля 2020 года в составе «Баффало» в матче против «Эвеланш» и сделал 13 из 14 сейвов за 29:34 в дебютной игре.