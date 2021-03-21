Юнас Юханссон переходит в «Колорадо Эвеланш»

Голкипер Юнас Юханссон присоединился к «Колорадо Эвеланш». Об этом «лавины» объявили на своём официальном сайте.
«Первой реакцией стало то, что я был очень взволнован. Это оказались напряжённые 24 часа для меня, когда я собрался и приехал сюда, но главное — я действительно воодушевлён предстоящей работой с этой организацией. Я просто очень взволнован», — приводит слова Юханссона официальный сайт НХЛ.
«Эвеланш» приобрели 25-летнего игрока у «Баффало Сэйбрз» в субботу в обмен на выбор в шестом раунде драфта 2021 года. После объявления сделки Юханссон отправился в Майл-Хай-Сити, чтобы поучаствовать в дополнительной тренировке с командой в воскресенье, прежде чем пройти отбор на матчи против «Аризоны Койотис» в понедельник и вторник.
Напомним, что Юханссон дебютировал в НХЛ 4 февраля 2020 года в составе «Баффало» в матче против «Эвеланш» и сделал 13 из 14 сейвов за 29:34 в дебютной игре.
- 21 марта 2021
-
23:52
-
23:08
-
22:47
-
22:38
-
21:37
-
21:34
-
20:53
-
20:28
-
20:14
-
19:42
-
19:32
-
19:23
-
19:01
-
18:26
-
17:57
-
17:48
-
17:33
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
16:54
-
16:18
-
16:16
-
15:20
-
14:59
-
14:15
-
13:31
-
13:15
-
12:40
-
12:19
-
12:01
-
11:51
-
11:15