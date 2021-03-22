Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» в результативном матче обыграла «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков

«Тампа» в результативном матче обыграла «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Янни Гурд, Алекс Киллорн, Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В составе проигравшей команды отличились Картер Вераге, Густав Форслинг и Патрик Хёрнквист. Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021