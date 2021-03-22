«Тампа» в результативном матче обыграла «Флориду», Бобровский отразил 19 бросков

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Янни Гурд, Алекс Киллорн, Мэтью Жозеф, Тайлер Джонсон и Брейден Пойнт. Российский защитник Михаил Сергачёв завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». В составе проигравшей команды отличились Картер Вераге, Густав Форслинг и Патрик Хёрнквист. Голкипер Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.