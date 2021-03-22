«Вегас» проиграл «Кингз», прервав пятиматчевую победную серию

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забивали Шон Уокер, Дастин Браун и Джефф Картер. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Томаш Носек.
Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу за последние три матча в НХЛ. «Вегас» в свою очередь прервал пятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Кингз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Вегас» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Обе встречи пройдут 23 марта.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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