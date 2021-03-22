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«Вегас» проиграл «Кингз», прервав пятиматчевую победную серию

«Вегас» проиграл «Кингз», прервав пятиматчевую победную серию
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе победителей забивали Шон Уокер, Дастин Браун и Джефф Картер. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Томаш Носек.

Таким образом, «Кингз» одержали вторую победу за последние три матча в НХЛ. «Вегас» в свою очередь прервал пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Кингз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Вегас» сыграет с «Сент-Луис Блюз». Обе встречи пройдут 23 марта.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2021, понедельник. 01:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Уокер (Мур, Копитар) – 25:58' (5x5)   2:0 Браун (Иафалло, Копитар) – 26:49' (5x4)   2:1 Носек (Колесар) – 56:33' (5x5)   3:1 Картер (Атанасиу) – 57:28' (5x5)
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