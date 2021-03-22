Стоун — о травме Пасиоретти: у «Вегаса» из состава убрали 16 голов
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Марк Стоун прокомментировал травму форварда Макса Пасиоретти и поражение во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (1:3):
«Сегодня у нас из состава убрали 16 голов, это непросто. Остальным надо сделать шаг вперёд. Нельзя каждый день рассчитывать на одного-двух ребят», — приводит слова Стоуна официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей забивали Шон Уокер, Дастин Браун и Джефф Картер. Единственную шайбу за «Вегас» забросил Томаш Носек.
«Вегас» проиграл «Кингз», прервав пятиматчевую победную серию
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