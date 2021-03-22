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Экс-защитник «Йокерита» Пудас: я более 50 дней был на карантине, ужасно устал от этого

Экс-защитник «Йокерита» Пудас: я более 50 дней был на карантине, ужасно устал от этого
Хоккей / КХЛ 0
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Бывший защитник финского «Йокерита» Йонатан Пудас поделился впечатлениями от сезона-2020/2021, проведённого в КХЛ.

«С клубом у меня проблем не было, это отличный клуб, один из самых хорошо управляемых в Европе. Но из-за коронавируса сезон получился просто жутким. Это были просто ужасные времена: за весь чемпионат я просидел на карантине более 50 дней. Всё было чертовски дёргано. Как только кто-то в команде сдавал положительный тест, всех сажали на 10-дневный карантин. В России это длилось по 5 дней. Все эти дни я просто сидел дома. «Йокерит» заботился о нас, создал условия, но я, как и многие другие, безумно устал от этого дерьма. Я захотел вернуться в «Шеллефтео», хотя у меня было предложение из Швейцарии. Выбор между домом и другой страной был очень лёгким», — приводит слова Пудаса Expressen.

Швед сыграл за «Йокерит» 41 матч в регулярном чемпионате (2 гола, 8 передач, +6) и 2 матча в плей-офф (1 гол). 18 марта 2021 года он подписал трёхлетний контракт с «Шеллефтео», расторгнув двухлетнее соглашение с «Йокеритом».

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