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Егор Морозов продлил контракт с «Северсталью»

Егор Морозов продлил контракт с «Северсталью»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Северстали» Егор Морозов продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба череповецкой команды. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

Егор Морозов выступает в «Северстали» с 2019 года, он перешёл в состав череповецкого клуба из «Сочи». В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Морозов принял участие в 52 встречах, набрав 26 (10+16) очков, заработав 18 минут штрафа при показателе полезности "-6". В матчах серии плей-офф он набрал 3 (1+2) очка в пяти играх.

В дебютном сезоне в «Северстали» Морозов сыграл в 57 встречах регулярного чемпионата, набрав 17 (7+10) очков при показателе полезности "-12".

Помимо «Сочи», Морозов успел поиграть в КХЛ в составе «Донбасса». Прошедший чемпионат стал самым успешным в карьере 25-летнего хоккеиста.

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