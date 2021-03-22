«Авангард» в гостях обыграл «Металлург» в третьем матче серии

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» проиграл омскому «Авангарду». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) в пользу подопечных Боба Хартли.
Счёт на 12-й минуте первого периода открыл Денис Зернов. Голевая атака началась с прохода Ильи Ковальчука. Ковальчук обыграл трёх игроков «лисов» и сделал передачу на Никиту Комарова, который набросил шайбу на пятак. Зернов удачно подставил клюшку и переправил шайбу в ворота.
Во втором периоде «Металлург» завладел преимуществом, однако шайба упорно не шла в ворота. На 34-й минуте Михаил Пашнин врезался в Шимона Грубеца и отправился отбывать 2 минуты в штрафной бокс. «Авангард» не сумел реализовать большинство.
Начало третьего периода осталось за омичами. В середине периода Рид Буше увеличил преимущество «ястребов» до двух шайб. За 3 минуты до конца «Металлург» заменил вратаря на шестого полевого в надежде сравнять счёт. Однако «Авангард» перехватил шайбу, и Егор Чинахов отправил её в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, «Авангард» вышел вперёд в серии 2-1. Следующий матч команды проведут 24 марта. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске.
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