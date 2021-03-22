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Главный тренер «Спартака» Олег Знарок присутствует на матче «Динамо» — СКА

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок присутствует на матче «Динамо» — СКА
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» санкт-петербургский СКА (0:1, идёт первый период).

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок присутствует на матче.

Напомним, ранее стало известно, что решение о будущем Олега Знарка и его ассистентов в «Спартаке» будет принято после заседания наблюдательного совета московского клуба.

Знарок возглавил «Спартак» в апреле 2019 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил мовкосвкому ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в апреле 2021 года.

Будущее Знарка в «Спартаке» определится на наблюдательном совете
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