Главный тренер «Спартака» Олег Знарок присутствует на матче «Динамо» — СКА

В третьем матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает на «ВТБ Арене — имени Аркадия Чернышёва» санкт-петербургский СКА (0:1, идёт первый период).



Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок присутствует на матче.

Напомним, ранее стало известно, что решение о будущем Олега Знарка и его ассистентов в «Спартаке» будет принято после заседания наблюдательного совета московского клуба.



Знарок возглавил «Спартак» в апреле 2019 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата клуб занял восьмое место в Западной конференции. В плей-офф «Спартак» уступил мовкосвкому ЦСКА (0-4 в серии) в первом раунде. Контракт тренера с клубом истекает в апреле 2021 года.