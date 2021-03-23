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Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин снова обновил клубный рекорд в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин снова обновил клубный рекорд в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 в овертайме.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами – в составе «Филадельфии» отличился Оскар Линдблом, а в составе «Айлендерс» гол на свой счёт записал Оливер Вальстрём. В овертайме точный бросок Энтони Бовиллье принёс гостям победу в этом матче.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам + одна в овертайме), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».

В нынешнем сезоне дебютант НХЛ принял участие в 11 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал восемь побед при коэффициенте надёжности 1,97 и проценте отражённых бросков 92,2.

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин обновил клубный рекорд в НХЛ
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