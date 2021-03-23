Марло вышел на четвёртое место в истории НХЛ по серии матчей без пропущенных встреч

В очередном матче регулярного чемпионата чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Лос-Анджелес Кингз». После первого периода хозяева впереди — 1:0.
Для нападающего «Шаркс» Патрика Марло этот матч стал историческим в его карьере. Канадский форвард провёл свой 884-й матч подряд. Это четвёртый результат за всю историю лиги по серии матчей без пропущенных встреч. Марло повторил результат Стива Лармера (884, 1982-1993).
Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также Гарри Ангер (914, 1968-1979) и защитник «Флориды Пантерз» Кейт Яндл, в активе которого активная серия из 897 матчей. Стоит заметить, что серия Яндла ведёт отсчёт с 26 марта 2009 года. В свою очередь Марло не пропускает матчей с 10 апреля 2009 года.
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