Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Колорадо» разгромил «Аризону», у Ничушкина два ассиста, «Виннипег» обыграл «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Аризону Койотс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен, Назем Кадри и Йоонас Донской. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.56 на площадке сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». У «Аризоны» единственный гол забил Оливер Экман-Ларссон. Защитник Илья Любушкин за 19.59 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

Следующий матч 24 марта команды проведут между собой, затем «Эвеланш» 26 и 27 марта примут «Вегас», а «Койотс» 27 и 28 марта сыграют с «Сан-Хосе».

В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Уилер, Адам Лаури (2) и Пол Штястны.

Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Джетс» 27 и 28 марта сыграют с «Калгари», а «Кэнакс» примут «Флэймз» 1 апреля.