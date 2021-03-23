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«Колорадо» разгромил «Аризону», у Ничушкина два ассиста, «Виннипег» обыграл «Ванкувер»

«Колорадо» разгромил «Аризону», у Ничушкина два ассиста, «Виннипег» обыграл «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде разгромил «Аризону Койотс» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Пьер-Эдуар Белльмар, Микко Рантанен, Назем Кадри и Йоонас Донской. Российский форвард Валерий Ничушкин за 15.56 на площадке сделал две результативные передачи и заработал показатель полезности «+2». У «Аризоны» единственный гол забил Оливер Экман-Ларссон. Защитник Илья Любушкин за 19.59 на льду дважды бросил по воротам, его показатель полезности составил «-2».

Следующий матч 24 марта команды проведут между собой, затем «Эвеланш» 26 и 27 марта примут «Вегас», а «Койотс» 27 и 28 марта сыграют с «Сан-Хосе».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Белльмар (Калверт, Комфер) – 14:22' (5x5)   0:2 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 15:28' (5x5)   0:3 Кадри (Бураковски, Макдональд) – 31:44' (5x5)   1:3 Экман-Ларссон (Кессел, Питлик) – 56:19'   1:4 Донской (Джост, Ничушкин) – 57:28' (en)   1:5 Донской (Джост, Ничушкин) – 59:49' (5x5)

В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:0. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Блейк Уилер, Адам Лаури (2) и Пол Штястны.

Следующий матч 25 марта команды проведут между собой, затем «Джетс» 27 и 28 марта сыграют с «Калгари», а «Кэнакс» примут «Флэймз» 1 апреля.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер – 09:41' (5x5)   0:2 Лаури (Эпплтон) – 42:07' (5x5)   0:3 Лаури (Копп, Моррисси) – 48:42' (5x5)   0:4 Штястны (Шайфли) – 57:00' (5x5)
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