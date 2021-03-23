Вальстрём: на тренировках Сорокин постоянно хочет броски и всегда оставаться сухим

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Оливер Вальстрём после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (2:1 ОТ) поделился мнением об игре российского голкипера Ильи Сорокина.
«На тренировках он всегда хочет оставаться сухим. Он постоянно хочет броски, броски, броски. Он очень много и усердно работает. И он просто классный парень. Он играет действительно невероятно», — цитирует Вальстрёма официальный сайт НХЛ в русской версии.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 36 из 37 бросков. 25-летний вратарь продлил победную серию в НХЛ до восьми матчей (шесть побед в основное время + одна по буллитам + одна в овертайме), благодаря чему обновил клубный рекорд в НХЛ. Ранее ни один вратарь-новичок НХЛ не выигрывал столько матчей кряду в составе «островитян».
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