Лямся: сегодня был один из лучших матчей «Салавата Юлаева» в сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (2:3, 0-4 в серии).



«Спасибо «Ак Барсу» за серию. Они заслужили пройти в следующий раунд. Сегодня был матч равных соперников, один из наших лучших матчей в сезоне. Соперник мало позволял нам придумать что-то в нападении, но мы старались забить. Мы недовольны первым матчем серии. Я как тренер признаю, что допустил ошибку, мы были не готовы к уровню борьбы, предложенной соперником.



Надо сделать уроки из серии, соперник очень здорово защищался. Нужно всё это проанализировать и понять, как с этим справляться. Хочу отметить всех своих игроков, каждый из ребят отдавал все свои силы. Важный момент, что мы играли против очень сильного соперника, к такому уровню нам надо стремиться. Спасибо нашим фанатам, которые поддерживали нас весь непростой ковидный сезон», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Салават» разобран и разгромлен в серии с «Ак Барсом». 0-4 — это удар для Уфы Впервые в истории «зелёного дерби» уфимская команда не смогла взять у «барсов» ни одного матча. Не помогла даже мощная концовка от хозяев.