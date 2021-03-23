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Лямся: сегодня был один из лучших матчей «Салавата Юлаева» в сезоне

Лямся: сегодня был один из лучших матчей «Салавата Юлаева» в сезоне
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение своих подопечных от «Ак Барса» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина (2:3, 0-4 в серии).

«Спасибо «Ак Барсу» за серию. Они заслужили пройти в следующий раунд. Сегодня был матч равных соперников, один из наших лучших матчей в сезоне. Соперник мало позволял нам придумать что-то в нападении, но мы старались забить. Мы недовольны первым матчем серии. Я как тренер признаю, что допустил ошибку, мы были не готовы к уровню борьбы, предложенной соперником.

Надо сделать уроки из серии, соперник очень здорово защищался. Нужно всё это проанализировать и понять, как с этим справляться. Хочу отметить всех своих игроков, каждый из ребят отдавал все свои силы. Важный момент, что мы играли против очень сильного соперника, к такому уровню нам надо стремиться. Спасибо нашим фанатам, которые поддерживали нас весь непростой ковидный сезон», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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