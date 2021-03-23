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Ильенко: мы доминировали, нам нужно было забить первый гол

Ильенко: мы доминировали, нам нужно было забить первый гол
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Артём Ильенко прокомментировал победу ярославской команды в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА.

«Напряжённая, хорошая игра, чем-то похожая на предыдущую. Всё решил первый гол, мы доминировали, нам нужно было забить первый гол. Подкорректировали некоторые моменты в плане дисциплины. Сегодня получилось забить. Хорошо, что выиграли, идём дальше.

«Армейцы» всегда бьют одинаково, нужно терпеть. Хорошо, что получилось, выскочила шайба.

Согласен, если смотреть статистику, то, кто забивает первую шайбу, тот и выигрывает. Но от статистики никуда не уйдёшь, важно забить первым, потому что команда играет в закрытый хоккей», — передаёт слова Ильенко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии
«Армейцы» разучились атаковать, а ярославский бронепоезд попёр на всех парах.
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