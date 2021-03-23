«Автобус» не помог. «Локомотив» раскусил ЦСКА и сравнял счёт в серии

Андрей Скабелка вновь перетряхнул составы, вернувшись к изначальным сочетаниям, потому что в заявке оказался нападающий Павел Красковский, пропустивший два матча из-за травмы. У ЦСКА же было только одно изменение – вместо Марио Кемпе, грубо сфолившего на Алексее Черепанове в предыдущей игре, в состав вернулся Брендан Лайпсик.

После двух поражений подряд «Локомотиву» практически некуда было отступать, и в четвёртом матче надо было выложиться не на 100, а на все 200%. И с первых же минут невооружённым глазом была видна невероятная заряженность ярославцев. Меньшинство, большинство, равные составы, «Локомотив» играл гораздо активнее, постоянно создавая остроту у чужих ворот. Владимир Ткачёв попал в каркас ворот, потом ещё раз бросал с пятачка, Красковский едва не замкнул передачу на штанге. Здорово играли «железнодорожники» — быстрее и настырнее соперника, только реализация хромала, как и в целом в этой серии. В каждом из трёх первых матчей, если не считать гол в пустые ворота на старте серии, «Локомотив» забрасывал только по одной шайбе. И, конечно, с таким соперником как ЦСКА, это непозволительно мало.

18-летний Тютнев мог стать героем Ярославля, но ЦСКА добыл победу в овертайме Слепышев закончил матч спустя полторы минуты после начала дополнительного периода.

Во втором периоде «Локомотив» у Эдди Паскуале было ещё меньше работы, чем в первом, «Локомотив» продолжал нагнетать и уже давно наиграл хотя бы на один гол, но всё никак не мог пробить Ларса Юханссона. ЦСКА же сосредоточился на обороне, особо не помышляя об атаке, но это впечатление могло быть обманчивым. «Армейцы» давно приучили, что у них всегда есть атакующий резерв, который включается в нужный момент, чтобы нанести разящий удар.

Вот так в безобидной ситуации Осипов потерял шайбу на чужой синей линии, затем столкнулся с Черепановым, и Иван Телегин выкатился один на один с Паскуале. Если бы «армейцы» забили первыми, то у ярославцев могли бы опуститься руки. Но канадский голкипер не дрогнул, а через несколько секунд долгожданный гол праздновал «Локомотив», когда Артём Ильенко добил шайбу с пятачка.

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И тут же очень удачно для ярославцев Богдан Киселевич схватил две минуты. «Локомотив» ещё ни разу не реализовал лишнего в этой серии, но на сей раз им хватило нескольких секунд, и Теэму Пулккинен завершил атаку после броска Баранцева аналогичным образом, что Ильенко минутой ранее. Два быстрых гола, да ещё и под конец второго периода, это уже было серьёзной заявкой на победу.

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В этой серии ЦСКА уже приходилось играть строго от обороны, но раньше он всё равно периодически взрывался резкимиконтрвыпадами. Сегодня же с пассивностью явно переборщили, да и «Локомотив» к середине серии адаптировался к сопернику, и никакой «автобус» ЦСКА уже не помог.

В третьем периоде гостям, хочешь-не хочешь, пришлось бежать отыгрываться, но ярославцы были к этому готовы и не собирались терять преимущество. Более того, забросили и третью, но после длительного просмотра судьи её отменили, посчитав, что Николай Коваленко мешал вратарю.

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На самом деле, это было уже неважно (третью ярославцы забили, но уже в пустые), по такой игре любой дефицит выглядел для ЦСКА непреодолимым. Не пахло голом совершенно. «Локомотив» уверенно и спокойно довёл игру до победы и сравнял счёт в серии. В ней теперь будет как минимум шесть матчей.