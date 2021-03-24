Якушев — об уходе Знарка из «Спартака»: тренер не выполнил задачу. Естественный процесс

Председатель попечительского совета «Спартака» Александр Якушев прокомментировал решение клуба не продлевать контракт с тренером Олегом Знарком.



«Это обычное явление в спорте: когда тренер не выполняет поставленную перед ним задачу, его освобождают с занимаемой должности.



К этому надо относиться как к естественному процессу», — приводит слова Якушева ТАСС.



Знарок возглавил команду в 2019 году. По итогам минувшего регулярного чемпионата КХЛ клуб занял восьмое место в Западной конференции.



«Спартак» под руководством Знарка второй сезон подряд выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).

Олег Знарок покинет должность главного тренера «Спартака»