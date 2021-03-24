Олег Знарок покинет должность главного тренера «Спартака»
Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Отмечается, что о других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно.
«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).
В нынешнем сезоне в тренерский штаб Знарка входили Максим Соловьёв, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Соглашения с этими специалистами истекут 30 апреля 2021 года.
Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…
Рекомендуем вам
- 24 марта 2021
-
15:47
-
15:45
-
15:00
-
14:20
-
13:52
-
13:36
-
13:15
-
12:45
-
12:10
-
11:57
-
11:25
-
11:01
-
10:50
-
10:36
-
10:15
-
10:06
-
09:56
-
09:41
-
09:09
-
08:45
-
08:19
-
08:12
-
07:56
-
07:53
-
07:41
-
07:14
-
06:46
-
06:28
-
06:18
-
06:08
-
05:45
-
05:34
-
04:39
-
01:59
-
00:09
Партнерский контент
Рекомендуем вам