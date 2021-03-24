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Олег Знарок покинет должность главного тренера «Спартака»

Олег Знарок покинет должность главного тренера «Спартака»
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 24 марта, состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Отмечается, что о других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно.

«Спартак» под руководством Знарка второй сезон кряду выбывает в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В сезоне-2019/2020 красно-белые уступили московскому «Динамо» со счётом 2-4. А в этом сезоне красно-белые всухую в первом раунде проиграли ЦСКА (0-4).

В нынешнем сезоне в тренерский штаб Знарка входили Максим Соловьёв, Харийс Витолиньш и Владимир Федосов. Соглашения с этими специалистами истекут 30 апреля 2021 года.

Знарок – о будущем в «Спартаке»: вы такие вопросы задаёте…
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