Хартли: «Металлург» полностью переиграл «Авангард», смог удивить нас

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи с «Металлургом» (1:7).



«Однозначно, мы ожидали лучшего старта. При счёте 0:2 мы отыграли одну шайбу, но затем последовали голы от противника в большинстве. Безусловно, «Магнитка» нас сегодня полностью переиграла, но счёт в серии равный, едем на пятый матч в Балашиху.



Что случилось с меньшинством «Авангарда»? Соперник отлично сработал. Наша нейтрализация осталась прежней, но «Металлург» смог удивить нас. Сегодня был худший матч «Авангарда» в сезоне? Возможно, один из. Мы теряли шайбу, и противник заставил нас за это заплатить. «Металлург» заслужил победу сегодня. Но играют две хорошие команды, борьба в серии продолжается. Думаю, сегодня дело не в физике, не в энергии. Мы просто плохо сработали сегодня, много теряли шайбу в средней зоне, а так в плей-офф действовать нельзя.



Ковальчук — очень хороший игрок, настоящий профессионал и лидер команды. В предыдущих матчах он создавал моменты для команды. А сегодня, конечно, сложно кого-то выделить. Это было общекомандное поражение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Металлург» разгромил «Авангард», забросив семь шайб и сравняв счёт в серии