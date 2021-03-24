Семёнов: игроки «Авангарда» включились только в третьем периоде, начали бить соперника

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов прокомментировал итоги встречи с «Металлургом» (1:7, 2-2).



«Счёт — на табло. Плохо начали сегодня, проигрывали борьбу, только в третьем периоде включились, начали бить соперника. Счёт в матче плохой, в конце напускали голов, но счёт в серии равный. Завтра с холодной головой разберём ошибки и на пятый матч выйдем другой командой», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Единственный гол в составе «ястребов» забил Клим Костин.