Овечкин провел тренировку с «Вашингтоном» после травмы. Он может сыграть с «Нью-Джерси»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку с командой.
Во вторник капитан «Кэпиталз» не тренировался из-за травмы нижней части тела.
«Надеюсь на то, что Овечкин сыграет в ближайшей встрече с «Нью-Джерси». Здорово, что он был на льду.
Так что я не могу ответить однозначно, но приятно было увидеть его на занятии», — приводит слова главного тренера команды Питера Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, россиянин получил травму во втором периоде встречи с «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч проходил на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершился победой «дьяволов» со счётом 3:1.
Овечкин не смог закончить матч из-за травмы. Без него «столичные» пропустили две шайбы в концовке и уступили сопернику.
В ночь с 25 на 26 марта (по московскому времени) «Вашингтон» на своём льду примет «Нью-Джерси». Старт встречи запланирован на 2:00 мск.
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