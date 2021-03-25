Тарасов дрался на кулаках, маскот летал над трибунами. Яркие фото победы СКА над «Динамо»

24 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.



На 25-й минуте Владимир Ткачёв, реализовав численное большинство, с передачи Андрея Кузьменко вывел санкт-петербургскую команду вперёд. На 35-й минуте Йоонас Кемппайнен упрочил преимущество СКА, забросив шайбу в большинстве. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Ткачёв и Антон Бурдасов. Третий гол забил Артём Швец-Роговой. На 59-й минуте Иван Игумнов отыграл одну шайбу.



Таким образом, СКА увеличил преимущество в серии — 3-1. Пятая встреча пройдёт в Москве 26 марта.



Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.