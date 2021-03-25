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Гол Зайцева и передача Дадонова помогли «Оттаве» обыграть «Калгари»

Гол Зайцева и передача Дадонова помогли «Оттаве» обыграть «Калгари»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джош Норрис, Крис Тирни и российский защитник Никита Зайцев. Нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. За «Калгари» единственную шайбу забросил Марк Джиордано. Защитник Никита Нестеров не отметился результативными действиями.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 00:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
3 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Джордано (Монахан, Дюбе) – 33:37' (5x5)   1:1 Норрис (Дадонов) – 44:48' (5x5)   2:1 Тирни (Шабо, Райлли) – 52:01' (5x5)   3:1 Зайцев (Пол) – 58:44' (en)
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