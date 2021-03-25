Гол Зайцева и передача Дадонова помогли «Оттаве» обыграть «Калгари»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Джош Норрис, Крис Тирни и российский защитник Никита Зайцев. Нападающий Евгений Дадонов отметился результативной передачей. Защитник Артём Зуб отметился результативной передачей. За «Калгари» единственную шайбу забросил Марк Джиордано. Защитник Никита Нестеров не отметился результативными действиями.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.