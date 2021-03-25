Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Покер Эндрю Коппа принёс «Виннипегу» гостевую победу в матче с «Ванкувером»

Покер Эндрю Коппа принёс «Виннипегу» гостевую победу в матче с «Ванкувером»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.

За «Виннипег» отличились Марк Шайфли и Эндрю Копп, оформивший покер. Дважды американский нападающий забил в большинстве, один раз в равных составах и ещё раз — в пустые ворота.

В составе «Ванкувера» единственную шайбу забросил Нильс Хёгландер.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Пионк, Дюбуа) – 25:53' (5x4)   0:2 Копп (Перро, Элерс) – 30:50' (5x4)   0:3 Шайфли (Уилер, Штястны) – 38:13' (5x5)   0:4 Копп – 55:50' (en)   0:5 Копп (Эпплтон, Лаури) – 57:34' (5x5)   1:5 Хёгландер (Хорват, Бёзер) – 58:35' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» в ночь с 26 на 27 марта (по московскому времени) на чужой площадке встретится с «Калгари Флэймз». «Ванкувер» в ночь с 31 марта на 1 апреля (по московскому времени) дома также сыграет с «Калгари».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021