Покер Эндрю Коппа принёс «Виннипегу» гостевую победу в матче с «Ванкувером»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.
За «Виннипег» отличились Марк Шайфли и Эндрю Копп, оформивший покер. Дважды американский нападающий забил в большинстве, один раз в равных составах и ещё раз — в пустые ворота.
В составе «Ванкувера» единственную шайбу забросил Нильс Хёгландер.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2021, четверг. 05:30 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 5
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Копп (Пионк, Дюбуа) – 25:53' (5x4) 0:2 Копп (Перро, Элерс) – 30:50' (5x4) 0:3 Шайфли (Уилер, Штястны) – 38:13' (5x5) 0:4 Копп – 55:50' (en) 0:5 Копп (Эпплтон, Лаури) – 57:34' (5x5) 1:5 Хёгландер (Хорват, Бёзер) – 58:35' (5x5)
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» в ночь с 26 на 27 марта (по московскому времени) на чужой площадке встретится с «Калгари Флэймз». «Ванкувер» в ночь с 31 марта на 1 апреля (по московскому времени) дома также сыграет с «Калгари».
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