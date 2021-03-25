Покер Эндрю Коппа принёс «Виннипегу» гостевую победу в матче с «Ванкувером»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась крупной победой гостей со счётом 5:1.



За «Виннипег» отличились Марк Шайфли и Эндрю Копп, оформивший покер. Дважды американский нападающий забил в большинстве, один раз в равных составах и ещё раз — в пустые ворота.

В составе «Ванкувера» единственную шайбу забросил Нильс Хёгландер.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег» в ночь с 26 на 27 марта (по московскому времени) на чужой площадке встретится с «Калгари Флэймз». «Ванкувер» в ночь с 31 марта на 1 апреля (по московскому времени) дома также сыграет с «Калгари».