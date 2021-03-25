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«Баффало» уступил в 15-м матче подряд. Это антирекорд НХЛ со времени введения буллитов

«Баффало» уступил в 15-м матче подряд. Это антирекорд НХЛ со времени введения буллитов
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Это поражение стало для «клинков» 15-м подряд, из них 13 клуб потерпел в основное время.

Как отмечается на официальном сайте НХЛ, «Баффало» обновил антирекорд лиги по поражениям подряд со времени введения буллитных серий (сезон-2005/2006).

Антирекорд НХЛ по поражениям подряд в основное время делят «Вашингтон Кэпиталз» (1974/1975) и «Сан-Хосе Шаркс» (1992/1993) — по 17 встреч.

С учётом поражений в овертайме худшая серия у «Питтсбурга» (2003/2004) — 18 матчей.

«Питтсбург» без Малкина нанёс «Баффало» 15-е поражение подряд
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