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«Сибирь» подписала новый контракт с Никитой Коротковым. Он набрал пять очков в 40 матчах

«Сибирь» подписала новый контракт с Никитой Коротковым. Он набрал пять очков в 40 матчах
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий Никита Коротков подписал новый контракт с «Сибирью», сообщается на официальном сайте команды.

Срок нового соглашения с 24-летним хоккеистом рассчитан до 30 апреля 2023 года.

Коротков — воспитанник «Сибири». В сезоне-2020/2021 российский нападающий принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 16 минутах штрафного времени.

Коротков выступает за «Сибирь» с сезона-2019/2020. Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард принял участие в 67 встречах регулярного чемпионата, забросив пять шайб и отдав четыре результативные передачи при коэффициенте полезности «+2». На его счету четыре матча в плей-офф и одна голевая передача.

Источник: Заварухин покинул «Сибирь». Он вошёл в тренерский штаб «Автомобилиста»
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