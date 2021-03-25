Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Григоренко: Хартикайнен — конь в плане здоровья, но из-за ошибки тренера задыхался на льду

Григоренко: Хартикайнен — конь в плане здоровья, но из-за ошибки тренера задыхался на льду
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Бывший игроки капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко дал свою оценку игре легионеров клуба в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Напомним, уфимская команда проиграла серию со счётом 0-4.

«Мне их жалко, вот просто жалко. Была большая ошибка тренера, он показал свою слабость. Лямся загнал ребят в такую яму… Да вы просто посмотрите на Хартикайнена, какое лицо у него было: красное, как помидор, глаза из орбит вылезали. Хотя Хартикайнен — конь в плане здоровья. Я сам это знаю. Но он из-за ошибки тренера уже задыхался на льду.

Как можно столько играть и не давать ребятам передышки? Были моменты, когда они через смену выходили. А большинство? Почти две минуты они были на льду. Это глупо. И все шло с самого начала сезона, за весь чемпионат ничего не поменялось», — цитирует Игоря Григоренко «Горобзор.ру».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021