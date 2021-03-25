Григоренко: Хартикайнен — конь в плане здоровья, но из-за ошибки тренера задыхался на льду

Бывший игроки капитан уфимского «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко дал свою оценку игре легионеров клуба в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Напомним, уфимская команда проиграла серию со счётом 0-4.
«Мне их жалко, вот просто жалко. Была большая ошибка тренера, он показал свою слабость. Лямся загнал ребят в такую яму… Да вы просто посмотрите на Хартикайнена, какое лицо у него было: красное, как помидор, глаза из орбит вылезали. Хотя Хартикайнен — конь в плане здоровья. Я сам это знаю. Но он из-за ошибки тренера уже задыхался на льду.
Как можно столько играть и не давать ребятам передышки? Были моменты, когда они через смену выходили. А большинство? Почти две минуты они были на льду. Это глупо. И все шло с самого начала сезона, за весь чемпионат ничего не поменялось», — цитирует Игоря Григоренко «Горобзор.ру».
- 25 марта 2021
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