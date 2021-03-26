Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Айлендерс» с Варламовым обыграли «Бостон». «Баффало» уступил в 16-й раз кряду

«Айлендерс» с Варламовым обыграли «Бостон». «Баффало» уступил в 16-й раз кряду
Хоккей / НХЛ 0

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» на своём льду в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Бостон» отличились Карсон Кульман, Стивен Кемпфер и Андерс Бьорк, а за «Айлендерс» — Жан-Габриэль Пажо, Джош Бейли и Оливер Вальстрём. Гол Энтони Бовиллье в овертайме принёс гостям победу в этом матче.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 32.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Кульман (Макэвой, Бьорк) – 11:42' (5x5)   2:0 Кемпфер (Макэвой, Крейчи) – 17:35' (5x4)   2:1 Пажо (Мейфилд, Комаров) – 27:21' (5x5)   2:2 Бейли (Нельсон, Ледди) – 44:33' (5x5)   2:3 Вальстрём (Пажо, Бовиллье) – 57:04' (5x5)   3:3 Бьорк (Койл, Вагнер) – 57:58' (5x5)   3:4 Бовиллье (Ледди, Пажо) – 60:21' (3x3)

В параллельных встречах «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде сломил сопротивление «Оттавы Сенаторз» (2:3), а Илья Михеев забросил 5-ю шайбу в сезоне. В другом матче «Питтсбург Пингвинз» дома всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:0), нанеся им 16-е поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Браун (Тирни) – 18:53' (4x5)   1:1 Михеев (Броди, Хайман) – 34:40' (5x5)   1:2 Спецца (Керфут) – 50:41' (5x5)   2:2 Форментон (Бишоп, Дзингел) – 53:14' (5x5)   2:3 Холл (Марнер, Мэттьюс) – 64:42' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
26 марта 2021, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Зогорна (Анджелло, Годро) – 17:21' (5x5)   2:0 Макканн (Летанг, Кросби) – 21:27' (5x4)   3:0 Макканн (Летанг, Кросби) – 48:56' (5x4)   4:0 Гюнцель (Раст, Кросби) – 58:54' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021