«Айлендерс» с Варламовым обыграли «Бостон». «Баффало» уступил в 16-й раз кряду

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» на своём льду в овертайме уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:4.

В основное время команды обменялись заброшенными шайбами. За «Бостон» отличились Карсон Кульман, Стивен Кемпфер и Андерс Бьорк, а за «Айлендерс» — Жан-Габриэль Пажо, Джош Бейли и Оливер Вальстрём. Гол Энтони Бовиллье в овертайме принёс гостям победу в этом матче.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 29 бросков из 32.

В параллельных встречах «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде сломил сопротивление «Оттавы Сенаторз» (2:3), а Илья Михеев забросил 5-ю шайбу в сезоне. В другом матче «Питтсбург Пингвинз» дома всухую обыграл «Баффало Сэйбрз» (4:0), нанеся им 16-е поражение кряду.