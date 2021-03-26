Шайба застряла в маске Кэма Тальбо после мощного броска Фолка. Видео

В Ctyn-Gjkt (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счётом 2:0.



На 34-й минуте встречи американский защитник «Сент-Луиса» Джастин Фолк нанёс бросок по воротам, который мог сравнять счёт в матче, однако голкипер «Миннесоты» Кэм Тальбо совершил сейв собственной вратарской маской — шайба попала в шлем хоккеиста и застряла в его хоккейной маске.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Маркус Юханссон и Кирилл Капризов. Российский форвард провёл на площадке 14.38, сделал три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

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