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Курносов — о пересмотре контрактов легионеров «Салавата»: будем думать

Курносов — о пересмотре контрактов легионеров «Салавата»: будем думать
Хоккей / КХЛ 0
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов ответил на вопрос, будет ли уфимский клуб пересматривать контракты с легионерами.

«Будем ли мы пересматривать условия контрактов с легионерами? Не хотел бы сейчас отвечать на этот вопрос, но будем думать. Безусловно, Юхе Метсоле нужен сильный конкурент, как и в любом клубе нужны два сильных вратаря.

Действительно, есть определённые моменты в стратегии «Салавата», где мы идём на определённый риск в решениях. Но мы считаем, что этот риск оправдан и может дать результат. Конечно, мы могли взять определённого тренера (в вопросе журналиста прозвучала фамилия Дмитрия Квартальнова. — Прим. «Чемпионата») и двигаться по этой линии. Но мы выбрали другой путь.

Оценка Томи Лямся за сезон? У нас будет общее собрание, где всем руководителям клуба будут выставлены оценки. Сейчас это делать слишком рано. У Томи Лямся достаточный кредит доверия, чтобы начать работу в следующем сезоне. Понимаете, по стечению многих обстоятельств мы не смогли занять второе место в регулярке, что помогло бы нам пройти два раунда с командами нижнего посева, и сейчас бы уже была совсем иная ситуация», — передаёт слова Курносова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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