Лямся: в «Салавате» до сих пор все раздавлены, что не удалось выиграть Кубок Гагарина

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги сезона для уфимской команды.



«В регулярке первое звено выглядело очень сильно, можно вспомнить домашние матчи с «Ак Барсом». Но в плей-офф Казань смогла сделать шаг вперёд, закрыв наших лидеров. Наша задача сейчас сделать так, чтобы вторые и третьи звенья помогали им. За прошедший сезон мы не смогли наладить химию в других сочетаниях, в этом и есть главная проблема.



Когда я говорил, что «Салават» стал лучше в этом сезоне, я имел ввиду тренировочный процесс, работу вертикали и уровень взаимодействия в команде. Считаю, что строить организацию нужно несколько лет, и через 2-3 года мы станем ещё сильнее. В КХЛ сейчас большой уровень соперничества, но мы до сих пор раздавлены тем, что не смогли выиграть Кубок Гагарина.



В сезоне мы довольны тем, как смогли коммуницировать с тренерским штабом. В следующем чемпионате нам необходимо улучшить работу над тактикой, над взаимодействием внутри коллектива. У нас теперь перед глазами есть пример «Ак Барса». Работу Николая Цулыгина могу оценить только с положительной стороны», — передаёт слова Томи Лямся корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.