Кузнецов: очень трудно бывает найти свою игру, и очень легко её потерять
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу столичной команды над «Нью-Джерси Дэвилз».
«Хоккей — вообще забавная штука. Очень трудно бывает найти свою игру. И очень легко ее потерять, понимаете? И вот я думаю, что играя в такой тройке, мы движемся в правильном направлении. Мы понимаем систему, играем правильно и делаем то, что нужно. И если мы так будем делать дальше, конечно, это принесет успех», — приводит слова Евгения Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Российский форвард поучаствовал в победе своей команды над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:3. На счету Кузнецова две шайбы. Также по голу забили Александр Овечкин и Дмитрий Орлов. Овечкин записал на свой счёт результативную передачу.
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