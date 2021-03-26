Голкипер «Трактора» Роман Вилл попал в заявку сборной Чехии для подготовки к ЧМ-2021

Сборная Чехии объявила состав для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Федерации хоккея Чехии.



В первый лагерь тренерский штаб вызвал 23 игрока.



Вратари: Роман Вилл («Трактор», КХЛ), Доминик Фродл («Шкода Пльзень»), Милан Клоучек (ХК «Стадион» Врхлаби);



Защитники: Войтех Будик («Динамо» Пардубице), Даниэль Газда («Злин»), Филип Краль («Зубр» Пршеров), Войтех Мозек («Ферьестад», Швеция), Радим Шалда («Римуски Ошеаник», QMJHL), Ян Скотка («Пардубице»), Андрей Шустр («Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Либор Забрански («Энергия»);



Нападающие: Ондржей Беранек («Энергия»), Матей Блюмель («Динамо» Пардубице), Иржи Чернох («Спарта»), Ян Дуфек (ХК «Литвинова»), Якуб Флек («Карловы Вары»), Ян Гладоник («Энергия»), Любош Хорки («Динамо» Пардубице), Петр Кодытек («Пльзень»), Карел Плашек («Комета» Брно), Якуб Поур («Пльзень»), Филип Сухи («Пльзень»), Марек Захар («Шербрук Феникс», QMJHL).