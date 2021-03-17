Сборная России выступит на ЧМ-2021 под гимном Международной федерации хоккея

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель подтвердил, что сборная России будет выступать на чемпионате мира в Латвии под гимном ИИХФ, вместо российского флага будет использован логотип Олимпийского комитета России, сообщает «Р-Спорт».

Отмечается, что такое решение было принято на заседании совета ИИХФ в среду. Ранее сообщалось, что гимн ИИХФ будет звучать для сборной России на чемпионате мира в Латвии, хоккеисты вместо российского флага будут выступать под логотипом ОКР.

Чемпионат мира пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Аналогичные правила в отношении сборной России будут действовать и на женском чемпионате мира по хоккею, который пройдёт с 6 по 16 мая в Канаде.

CAS в понедельник отклонил запрос ОКР на использование песни «Катюша» в качестве гимна на церемонии награждения российских спортсменов во время Олимпийских игр и чемпионатов мира на период санкций в отношении российского спорта.