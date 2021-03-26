Цицюра: у СКА получилось нейтрализовать сильное большинство «Динамо»

Нападающий СКА Владислав Цицюра подвёл итоги встречи и серии с московским «Динамо» (4:0, 4-1).
«Хорошая серия, были упорные матчи. Считаю, что всё решила игра в неравных составах. Мы хорошо действовали и в меньшинстве, и в большинстве. Получилось нейтрализовать сильное большинство «Динамо». Ещё спасибо болельщикам.
Забросил всего одну шайбу — в этом ничего особенного нет. Появился момент, решил взять игру на себя. Бросил — хорошо, что попал. Я не особо эмоциональный человек. Реагирую на такое спокойно», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
- 26 марта 2021
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