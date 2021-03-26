Цицюра: у СКА получилось нейтрализовать сильное большинство «Динамо»

Нападающий СКА Владислав Цицюра подвёл итоги встречи и серии с московским «Динамо» (4:0, 4-1).

«Хорошая серия, были упорные матчи. Считаю, что всё решила игра в неравных составах. Мы хорошо действовали и в меньшинстве, и в большинстве. Получилось нейтрализовать сильное большинство «Динамо». Ещё спасибо болельщикам.

Забросил всего одну шайбу — в этом ничего особенного нет. Появился момент, решил взять игру на себя. Бросил — хорошо, что попал. Я не особо эмоциональный человек. Реагирую на такое спокойно», — передаёт слова Цицюры корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.